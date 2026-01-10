Erciyes Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşanıyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, hafta sonunda büyük bir yoğunlukla karşı karşıya kaldı. Güneşli hava ve hafta sonunu fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist, Erciyes’e yöneldi.

HEMEN HERKES KAYAK YAPIYOR

Dünyanın en seçkin kayak merkezleri arasında yer alan ve Türkiye’den bu listeye giren tek merkez olan Erciyes, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pistiyle dünya standartlarında bir hizmet sunuyor. Kayakseverler, güzel havanın tadını çıkararak kayak yapmanın keyfini yaşadı.

KAYAK KEYFİ YERLİ TURİSTLERDEN TAM NOT ALIYOR

Erciyes’i ziyaret eden yerli turistler, bu güzel havada kayak yapmanın oldukça eğlenceli olduğunu belirtti. Tüm kayak tutkunlarını Erciyes’e davet ederek, bu deneyimi yaşamaları için herkesi dağa beklediklerini ifade etti.

