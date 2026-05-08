Erciyes Kayak Merkezi’nde Mayıs Ayında Kayak Heyecanı

Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl alışıldıkların dışına çıkarak sıra dışı bir kış sezonu geçiriyor.

Yoğun kar yağışlarının etkisiyle sezonun mayıs ayına kadar devam ettiği merkez, milyonlarca misafirine kayak ve kızak keyfini yaşatıyor.

REKORLAR KIRILIYOR

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, “Rekorların sezonunu geçiriyoruz” açıklamasıyla birlikte hem ziyaretçi sayısında hem de sezon uzunluğunda tarihi bir dönemin yaşandığını belirtiyor.

MAYIS AYINDA BİLE KAYAK KEYFİ

17 Aralık’ta start alan kayak sezonu, mayıs ayında da sürüyor. Erciyes’deki yoğun kar yağışı ve mart ayında gerçekleşen yeni kar yağışları, sezonun beklenenden daha uzun sürmesini sağlıyor.

Kayakseverler, bahar aylarında bile pistlerde kaymanın tadını çıkarıyor.

3,3 MİLYON ZİYARETÇİ İLE REKOR KIRILDI

Yıl boyunca yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle sömestr tatili, yılbaşı ve bayram dönemlerinde yoğun bir ilgi gözlemleniyor.

OLAGANÜSTÜ BİR SEZON YAŞANIYOR

Zafer Akşehirlioğlu, mevcut sezonun olağanüstü geçtiğini aktararak, Erciyes’in dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasının önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekiyor. Sezonun yaklaşık 5 aya yayıldığını belirten Akşehirlioğlu, “Bir yılın neredeyse yarısına yaklaşan kayak sezonu yaşadık” diyor.

DÜNYA ÇAPINDA ZİYARETÇİLER

Bu yıl Erciyes, sadece Türkiye’den değil, dünya çapında birçok turisti uğurladı. Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Singapur, Endonezya, Malezya, Brezilya ve Meksika’dan gelen turistler de karla ilk kez burada tanışıyor.

Bazı yabancı turistlerin hâlâ bölgeyi ziyaret etmeye devam ettiği bildiriliyor.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR İLGİ OYNADI

Kayak sezonu süresince Erciyes’te birçok ulusal ve uluslararası etkinlik düzenlendi. Özellikle kar üstünde yapılan geleneksel Kökbörü oyunları, büyük ilgi topladı.

Bu etkinliklerin, hem turizm aktivitelerini artırdığı hem de Erciyes’in uluslararası tanıtımına önemli katkılar sunduğu ifade ediliyor.

YAZ SEZONU HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yetkililer, kayak sezonunun sona ermesinin ardından yüksek irtifa kampı ve yaz turizmi faaliyetlerine odaklanacaklarını belirtti. Erciyes’in dört mevsim turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar sürdürülüyor.