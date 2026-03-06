Erden Timur’un Şirketlerine TMSF Kayyum Ataması Yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde 29 Aralık 2025’te tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un şirketlerine kayyum atadı. Başsavcılıktan gelen açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” soruşturmasında, Timur’un üzerinde sahip olduğu şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu şirketlerin “öncül suçlar kapsamında elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde” kullanıldığı ifade edildi.

DOSYASI BAŞKA BÜROYA AKTARILDI

Erden Timur hakkında başlatılan Spor Suçları Soruşturma Bürosu’ndaki soruşturma, Timur’un emniyette ve savcılıktaki ifadeleri ile mevcut delillerin durumu göz önünde bulundurularak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredildi.

SEVK YAZISINDA YURTDIŞI BORSALAR DETAYI

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Erden Timur’un ortak olduğu “Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.”nin 2024-2025 yılları arasında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira gönderdiği bilgisi yer aldı. Bu ödemenin, kripto varlığa dönüştürüldüğü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal’ın yurt dışındaki hesaplarına gönderildiği kaydedildi.

1 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Yazıda, Erden Timur ve Akın Topal arasında karşılıklı bir para transferinin varlığı tespit edildiği, Timur’un ifadesinde Akın Topal’ın bir arkadaşı olduğu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği aktarıldı. Söz konusu yazıda, bu işlemlerin büyüklüğü ve niteliği göz önüne alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve normal yaşam akışına aykırı olduğu vurgulandı. 2023-2025 yılları arasında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir firma üzerinden “altın alım satımı” adı altında yaklaşık 1 milyar lira tutarında bir para transferi gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Bu firma üzerinden, Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya’nın yer aldığı Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı ifade edildi.

226 KİLOGRAM ALTIN BASİT ALACAK-VERECEK İLİŞKİSİ OLAMAZ

Erden Timur’un, babasından borç aldığı 226 kilogram altının karşılığını ödemek için gerçekleştirildiği belirtiği işlemlerin, basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceğine dikkat çekildi. Şüpheli Timur’un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edilirken, Timur’un ifadesinde 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, sonrasında ise firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini belirttiği kaydedildi.

YÜKSEK MİKTARDA VARLIK ŞAHSİ HESAPLARA AKTARILDI

İncelemeler sonucunda, 2024 yılı içinde Timur’un şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının olağan akışa aykırı olduğu vurgulandı. Yazıda, yürütülen işlemlerin bu yükümlülüğünü ihlal ettiği ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesi gereğince yasak niteliğinde olduğu ifade edildi. Timur’un, şirketlerin hesaplarını şahsi hesaplarıyla karıştırdığına dair yazılı bir bildirimde bulunmadığı belirtildi.

VEYSEL ŞAHİN’E DAİRE SATIŞI

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur’un “bahis baronu” olarak bilinen Veysel Şahin’e 24 daire sattığına dair belgelerin bulunduğu, bu konunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dosyada yeraldığı tespit edildi. Rapor, Veysel Şahin’in adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına 2015-2016 yıllarında 7 milyon 541 bin lira gönderildiğini ve bu paranın taşınmaz satın alarak aklandığı görüşünü taşıdığı şeklinde detaylandırılmıştır.

ERDEN TİMUR’UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: “PEŞİNAT VE 10 ADET SIRALI ÇEK VERDİ”

Soruşturma kapsamında Timur’a, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız ile tanışıp tanışmadığı sorulduğunda, Timur “Fatih Kulaksız isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içinde 2 defa gördüm. Kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim yoktur.” dedi. Timur ayrıca “21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.” açıklamasını yaparak, devam eden süreçte birçok gayrimenkul seçeneği sunulduğunu, fakat Şahin’in sonrasında vazgeçerek iade talep ettiğini aktardı.

“FİRMA OLARAK KİMİN SATIN ALDIĞINI BENİM BİLEBİLMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Veysel Şahin’i tanıyıp tanımadığı sorusuna Timur “Veysel Şahin 2014’te 22 ve 2015’te 2 adet gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri yapılan satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. O dönemde yasadışı bahisle ilgili herhangi bir veri yoktu.” yanıtını verdi. “Bahis sitelerinde üyeliğim yoktur” diyen Timur, yöneticiliği zamanında herhangi bir yasadışı bahis oynamadığını vurguladı.