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Erdoğan, 25 Bin Öğretmen Atanacak

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında nasıl gerçekleşeceği binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyordu. Öğretmen adaylarına güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜJDE

Kabine toplantısı sonrasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin resmen başladığını bildirdi.

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” diyerek, toplam 25 bin öğretmenin atama sürecinin başladığını dile getirdi.

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