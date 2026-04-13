Erdoğan Aileyi Milli Güvenlik Meselesi Olarak Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

AİLE, TOPLUMUN TEMEL TAŞI

Erdoğan, son yıllarda bazı odaklar tarafından hedef alınan ailenin, toplumun hareket ve direnç merkezi olduğunu vurguladı. Bireyden aileye, aileden millete kadar uzanan zincirde yaşanabilecek en küçük bir kırılmanın, uzun süreli sorunlara neden olabileceğini belirtti. Aileye yönelik her saldırının, milletin ve devletin omurgasını hedef aldığını unutmamak gerektiğine dikkat çekti.

BAĞIMLILIK TEHDİDİ

Ailenin korunmasını milli güvenlik ve bekâ meselesi olarak değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, aileye yönelik tehditlerin başında bağımlılığın geldiğini söyledi. Son dönemlerde yapay zeka ve yeni teknolojilerin etkisiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşandığını belirten Erdoğan, ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıkların çocuklarda olumsuz etkiler yarattığını, bu durumu sona erdirmenin büyük önem taşıdığını aktardı.

TÜTÜN VE KUMAR BAĞIMLILIĞI

Erdoğan, dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Akıllı telefonların yaygınlaşmasının sanal kumar bağımlılarının sayısını artırdığını, bu nedenle sanal ortamda yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla ilgili eylem planı uygulamaya geçirdiklerini açıkladı. Tüm bağımlılıkların ekonomiye 78 milyar dolar gibi büyük bir yük getirdiğini, bunun milletin ruh ve beden sağlığına zarar verdiği gibi ekonomide de ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

Cumhurbaşkanı, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verme ihtiyacı hissetti. Erdoğan, “CHP Genel Başkanı eğer millete ve kadınlara fayda sağlamak istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmayı bırakmalı. Bunun yerine partisini saran yolsuzluk, rüşvet ve taciz skandallarıyla ilgilenmeli” dedi. Özgür Özel’e bir yapı kurma isteği durumunda partisi bünyesinde ‘yolsuzluklardan arınma başkanlığı’ kurması tavsiyesinde bulunarak, böylece hem önceki lider Kılıçdaroğlu’nun önerilerine uymuş hem de vatandaşlara hizmet etmiş olacağını ifade etti.

CHP’NİN DURUMU ÜZÜNTÜ VERİCİ

Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diyerek övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında zor bir durumla karşılaştığını söyleyerek, “Ülkemiz siyasetinin bu durumu karşısında üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin, ilerleyen dönemlerde hak ettiği olgunluk seviyesinde bir ana muhalefete ulaşacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.