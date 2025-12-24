Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

hakan-fidan-hamas-heyeti-ile-gazze-yi-gorustu

Başkent’te kritik zirve…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

GAZZE’DEKİ DURUM ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün Ankara’da yapılan görüşmede, Gazze’deki güncel durum üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Görüşmede, özellikle Gazze barış planının ikinci aşamasına geçiş süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİ VURGULANDI

Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirtti. Gazze’de yaşanan insani sorunların hafifletilmesine yönelik olarak Türkiye’nin sürdürdüğü barınma ve insani yardım çalışmalarını heyete aktaran Fidan, Türkiye’nin bölgedeki yaraların sarılması konusundaki kararlılığını yineledi.

İSRAİL BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASINI ENGELLİYOR

Görüşmede, Hamas heyeti, ateşkes süreci için üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini ifade etti. Ancak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ettiğini vurgulayan heyet, bu yaklaşımın barış planının ikinci aşamasına geçişi baltalamaya yönelik bir strateji olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze’ye giren insani yardımların yetersizliğine dikkat çeken Hamas yetkilileri, bölgeye giriş yapan tırlara ilişkin, bunların yüzde 60’ının ticari mal taşıdığını ve bunun halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu aktardı. Özellikle ilaç, temel gıda, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki ciddi eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini vurguladı.

FILİSTİN İÇ SİYASETİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin bir diğer kritik gündem maddesi ise Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreci oldu. Filistin iç siyasetindeki gelişmeler ve Batı Şeria’daki durumun da ele alındığı bu görüşmede, İsrail’in Batı Şeria’da uyguladığı politikaların “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

