Erdoğan’dan Bahçeli’ye Öcalan Açıklaması Yorumu

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan için “Statü açığı kapatılmalıdır” ifadesinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli’nin bu açıklamasını, İmralı’daki durumun Adalet Bakanlığı tarafından gerekli biçimde yönetildiği şeklinde değerlendirdi. Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın statüsüne dair belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ’DEN PKK ÜZERİNDEN SORULAN SORU

Bahçeli, PKK’nın kurucu liderinin statü sorununun nasıl ele alınacağı konusunda bir soru yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı’nın Adalet Bakanlığı tarafından gerektiği gibi işletildiğini ifade etti. AK Parti Grup Toplantısı sonrası Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili Erdoğan’a yöneltilen soruda, “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” yanıtını verdi.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan’ın statüsüne dair belirsizliğin sona ermesi gerektiğini dile getirmişti. Bahçeli, “Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” demişti.