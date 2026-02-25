Erdoğan’dan Bahçeli’ye Öcalan Açıklaması Yorumu

erdogan-dan-bahceli-ye-ocalan-aciklamasi-yorumu

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan için “Statü açığı kapatılmalıdır” ifadesinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli’nin bu açıklamasını, İmralı’daki durumun Adalet Bakanlığı tarafından gerekli biçimde yönetildiği şeklinde değerlendirdi. Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın statüsüne dair belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ’DEN PKK ÜZERİNDEN SORULAN SORU

Bahçeli, PKK’nın kurucu liderinin statü sorununun nasıl ele alınacağı konusunda bir soru yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı’nın Adalet Bakanlığı tarafından gerektiği gibi işletildiğini ifade etti. AK Parti Grup Toplantısı sonrası Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili Erdoğan’a yöneltilen soruda, “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” yanıtını verdi.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Öcalan’ın statüsüne dair belirsizliğin sona ermesi gerektiğini dile getirmişti. Bahçeli, “Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” demişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Merter Polisevi’nde Yangın Çıktı: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin üst katında meydana gelen yangın endişe yarattı. Olay anında büyük bir panik yaşandı.
Gündem

Rekabet Kurumu’ndan 19 Özel Okula Fahiş Fiyat Soruşturması

Rekabet Kurumu, özel okullardaki ücretlerdeki artışları ve yan hizmet fiyatlarını incelemek için 19 eğitim kurumuna yönelik soruşturma başlattı.
Gündem

Emekliye Ek Maaş Talebi Gündeme Geldi

Emekliler bayram ikramiyesi beklerken, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, her yıl değer kaybeden ikramiyenin düzeltilmesi için ek bir maaş önerdi. Ayrıca, laiklik konusundaki endişelere de yanıt verdi.
Gündem

Bahçeli’nin Öcalan İçin Statü Açığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'ın statüsüyle ilgili açıklamalarına, İmralı'nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şekilde yönetildiğini belirterek yanıt verdi.
Gündem

Emekli Maaşlarına Yüzde 100 Zam Beklentisi Artıyor

Türkiye'de enflasyon emeklileri olumsuz etkileyerek düşük artışlarla karşı karşıya bıraktı. Ekonomi uzmanı Dr. Şeref Oğuz, emekli maaşlarına önemli bir zam yapılabileceğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.