Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği İran’a Yönelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede genişleme ihtimali taşıyan İran’a yönelik saldırılar hakkında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki çatışmalar ile diğer bölgesel ve küresel meseleler üzerine değerlendirmeler yaptı. Görüşmede Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri dikkatle izlediğini vurgulayan Erdoğan, sivil ölümlerine duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu durumun artmasından endişe ettiklerini, bölgedeki çatışmaların yayılmasına ise kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

DÜNYA İÇİN İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki çatışmaların uzun bir süre devam etmesinin hem bölge hem de dünya genelinde istikrarsızlık yaratacağını ifade ederek, Türkiye’nin diplomatik zemininin güçlenmesi ve müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun çaba harcadığını kaydetti. Erdoğan, ayrıca dünya genelindeki çatışmalı süreçlerin, NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliğini artırmayı zorunlu kıldığını, bu bağlamda savunma sanayisi alanında uzun süredir atılamayan ortak adımları hızlandırmanın önemine değindi.

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı gündeme aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan, insansız hava araçları ile gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Malezya ikili ilişkilerini ve bölgesel ile küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Erdoğan, İran’daki çatışma ortamının Türkiye tarafından dikkatle takip edildiğini belirterek, liderlerle barış odaklı temaslarının devam edeceğini ifade etti. Bölgedeki çatışmaların seyrinin Türkiye tarafından dikkatle izlendiğini hatırlatan Erdoğan, bu çatışmaların uzamasının bölgeyi daha karmaşık süreçlere yönlendirebileceği uyarısında bulundu ve Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye girmesi için çalışma yürüttüğünü kaydetti.