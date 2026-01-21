Erdoğan’dan Emekliler ve Suriye Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında, Meclis çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bizi buraya hak ve hukukunu savunmamız için gönderen aziz milletimizin emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı bir şekilde hareket ediyoruz” dedi.

CHP’NİN EMEKLİLERLE İLGİSİ YOK

Erdoğan, CHP’nin emeklilerle ilgili bir derdinin olmadığını belirterek, “Bu gerçeği milletimiz de biliyor. İşçiye maaş yerine harçlık verenlerin, yolsuzluk ve israf nedeniyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim emeklim gayet iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili teklifin genel kurul görüşmelerinin başladığını duyurdu. “Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselecek. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı” dedi.

EMEKLİLERİMİZİN SORUNLARINI GÖRÜYORUZ

Erdoğan, hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerin sorunlarına dikkate aldıklarını belirterek, “500 bin sosyal konut hamlesi gibi, konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine asla kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe taleplerini yerine getirmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEKİ MUHALEFET VE GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzey ve doğusundaki toprakların işgaline yönelik olarak, geçen yıl 10 Mart’ta imzalanan mutabakata dikkat çekti. “SDG, silahlarını bırakacak ve işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti. Ancak SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içinde olumlu hiçbir adım atmadı” dedi. SDG yöneticileri ile Şam yönetimi arasındaki müzakerelerin olumsuz sonuçlandığını ifade eden Erdoğan, bu durumun SDG’nin zaman kazanmaya çalışan tutumundan kaynaklandığını aktardı.

ÇATIŞMA OLMAZSA OLMAZ

Erdoğan, “Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi için her türlü gayreti gösterdik. Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdik ve ayrılıkçı yapılarla hiçbir zaman rıza göstermeyeceğimizi tekrar ettik” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı ayrıca, “Silahları bırakmak, meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur. Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup, hesap soracağız” ifadesini de kullandı.