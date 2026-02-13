Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

erdogan-dan-genclere-gelecege-inancimiz-daha-da-percinleniyor

Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde bir arada olmanın benim için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Programa katılan değerli öğrencilere, özellikle genç kardeşlere ayrı ayrı teşekkür eden konuşmacı, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın tüm üyelerine ve üniversite yönetimine de şükranlarını sundu. “Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek katılımcıları selamladı.

GENÇLERLE YÜRÜYEN BİR KARDENİZ

Konuşmasının başında siyaset ve devlet hayatında gençlerle olan ilişkisini vurgulayan konuşmacı, “Yarım asrı bulan geçmişimde gençlerle yol yürümüş, gençlerin önünü açmış bir kardeşinizim” dedi. Gençlerle buluşma arzusunu dile getirerek, “Bugün de aynı heyecanı ve sevinci yaşadığımın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı. Gençlerin gözlerindeki ışığın ve kararlılığın kendilerine güç verdiğini söyleyen konuşmacı, “Geleceğe olan inancımızı, büyük ve güçlü Türkiye’ye olan sevdamızı sizlere baktıkça daha da perçinliyoruz” şeklinde konuştu. Gençler için hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür diledi.

YENİ YURTLARIN AÇILIŞI

Konuşmasının ilerleyen kısmında, 210 kişilik erkek öğrenci yurdunun ve 706 kişilik kız öğrenci yurdunun resmî açılışını yapacaklarını belirten konuşmacı, “Bu iki eseri üniversitemizin resmen hizmetine vereceğiz” şeklinde ifade etti. Toplam 1 milyar 150 milyon lira değeri olan bu yatırımı hayata geçiren vakıf ile yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederken, bu yurtlarda kalacak gençlerin başarılı olmalarını diledi. Ayrıca, bu yurtların gençlere, üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını temenni etti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI

Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın son üç yıldaki ilerlemesini övgüyle değerlendiren konuşmacı, “Araştırma faaliyetlerinden inovasyon teşviklerine kadar geniş bir alanda takdire şayan bir mesafe kat edildi” dedi. İki öğrenci yurdunun bu kadar kısa bir sürede tamamlanmasının zorluklarını vurgulayarak, vakfın üyelerini canıgönülden tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

