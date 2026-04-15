Erdoğan’dan İsrail’e Sert Tepki: Kimse Türkiye’yi Tehdit Edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katılım sağladı.

İSRAİL’E SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Türkiye’ye yönelik eleştirilerine yanıt vererek oldukça sert ifadeler kullandı. “Kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayamaz. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Kimse Türkiye liderini tehdit edemez. Hiçbir güç Türkiye Cumhurbaşkanı’na parmak sallayamaz.” şeklinde konuşan Erdoğan, “Yumuşak başlı olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın.” ifadelerinde bulundu.

ATEŞKES İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese dair de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İsrail hükümetinin Lübnan’a yönelik saldırılarını devam ettirmesi barış umuduna ilk darbeyi vurdu. Hafta sonu gerçekleştirilen görüşmelerden beklenen haber gelmedi.” dedi.

SİVEREK’TE YAŞANAN OLAY

Erdoğan, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Olayla ilgili soruşturmaların başlatıldığını belirten Erdoğan, “Bir kişi gözaltına alınmış ve 4 yönetici görevden alınmıştır. Olayda ihmali ve kusuru olandan mutlaka hesabı sorulacaktır. 9 yaralımızın tedavisi devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

ENERJİ ÇALIŞMALARI

Enerji alanında önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, “Enerji sepetini zenginleştirmek en baştan hedefimiz oldu. Enerjide hedefimiz tam bağımsız Türkiye. Dünyanın en büyük 4. derin deniz filosunu kurduk. Karadeniz’deki keşfimizle şeytanın bacağını kırmış oldu.” dedi. 2028’de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi kaynaklarından sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan, “Somali’deki çalışma en derin ikinci sondaj olacak. Çağrı Bey ile ilk sondajımızı başlatıyoruz.” diye ekledi.

GEÇİCİ ATEŞKESİN ÖNEMİ

Küresel sistemin çatırdadığını dile getiren Erdoğan, “15 günlük bir ateşkes ilan edildi. Böylece bölge hakları ile birlikte 40 gün sonra rahat bir nefes alındı. Geçici ateşkesten memnuniyetimizi dile getirdik.” ifadelerini kullandı.

BARIŞ PROSESİNDE HASSASİYET

Tansiyonun tekrar yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki barış için sıkı işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. “Ateşkes ile aranan fırsat penceresi sonuna kadar değerlendirilmelidir. Sıkı yumrukla barış olmaz.” diyen Erdoğan, İsrail’in barış umudunu sabote ettiğini belirtti.

İSPANYA BAŞBAKANI’NA DESTEK

İspanya Başbakanı’nı tebrik eden Erdoğan, “Gazze kasabı Netanyahu’nun tehdidine karşı dik duruş sergiledi. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEHDİTLER

Şahsına ve ülkesine sosyal medya üzerinden hakaret edenlere bir hatırlatma yapan Erdoğan, “Kimse Türkiye Cumhuriyeti’ne parmak sallayamaz. Türkiye sıradan bir devlet değildir.” şeklinde konuştu.

CHP’YE AZARLAR DİSİPLİN

Muhalefet hakkında eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Batı karşısında kompleksli muhalefet, uluslararası toplantılarda ülkemizi mahçup ederken, iç politikada ise milletimizi beceriksizliğe mahkum ediyor.” dedi.

TERÖRSÜZ SÜREÇ VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecinin ülke için stratejik bir değer taşıdığını ifade eden Erdoğan, “Kürtlerin ve Türklerin hasımları ortak. Bizler kararlı bir biçimde geleceğe yürüyeceğiz.” açıklamasında bulundu.