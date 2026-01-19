Erdoğan’dan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Adımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlar için önemli adımlar attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla önemli politikaların uygulamaya alındığı belirtildi. Sosyoekonomik refahlarının artırılması ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda sürdürülen çalışmalara vurgu yapıldı.

EYLEM PLANININ İKİNCİ SAFHASINA GEÇİLDİ

Erdoğan, söz konusu politikalara yön vermek için ilgili bütün bakanlıkların katkılarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonda yürürlüğe giren 2023/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin içeriği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) aracılığıyla eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi önemli alanlarda Roman vatandaşların desteklendiği hatırlatıldı. Erdoğan, “Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı’nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup, Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla eylem planının ikinci safhasına geçilmiştir.” diye konuştu.

YENİ EYLEM PLANLARI YAYIMLANACAK

Bu kapsamda hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulanmasında, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların, yerelde valiliklerin sorumluluğunda gerekli destek ve yardımları eksiksiz sunarak iş birliği ve koordinasyon içerisinde görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.