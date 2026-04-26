Erdoğan’dan Trump’a Geçmiş Olsun Dilekleri Yayımlandı

Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri yankılandı. ABD Başkanı Trump ve eşi, sahneden Gizli Servis ajanları tarafından güvenli bir şekilde uzaklaştırılırken, olayda bir FBI ajanı vuruldu. Saldırı girişiminin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ilk tepki geldi.

SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump’a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mesajda, saldırı girişimini kınadığını belirtti. Demokrasi anlayışında şiddet ile uzaktan yakından bir ilişki olmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir. Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum,” dedi.

NE YAŞANDI?

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı bir saldırı meydana geldi. Başkanlık döneminde bu etkinliğe ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri üzerine güvenlik güçleri tarafından etkinlik alanından acil bir şekilde dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump, güvenlik ekiplerince hızlıca arenadan uzaklaştırıldı ve saldırgan yakalandı. Olay sonucunda bir Gizli Servis ajanı yaralandı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin, California’da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu tespit edildi.