Erdoğan’dan Umut Hakkı Talimatı için Açıklamalar Geldi

Terörsüz bir Türkiye hedefiyle hazırlanan Meclis raporunun ardından, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki pozisyonları yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak olan çalışma için kurmaylarına, “Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması” talimatını iletti. Kamuoyunda “Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağı” yönündeki yanıltıcı bilgilerle ilgili olarak, Erdoğan “Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz” şeklinde açıklamada bulundu.

UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

AK Parti kaynakları, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması sonrası atılacak hukuki adımlar konusunda Cumhurbaşkanı’na kapsamlı bir sunum yaparak, “Bu çok hassas bir mesele. MİT’in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı’nın da talimatı, ‘bu işi ciddiyetle ele alın’ yönünde” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş gibi algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

30 MAĞARA YAKIN TAKİPTE

Sürecin geldiği aşamada, Cumhurbaşkanı tarafından önemli bir ‘İzleme mekanizması’ kurulması planlandığı belirtiliyor. İlgili kaynaklar, Türkiye sınırından Kandil’e uzanan bölgede bulunan yaklaşık 30 mağaranın boşaltılmasının beklenildiğini aktardı. Bu mekanizma, bahsi geçen mağaraların tahliye edilip edilmediğini takip edecek. Güvenlik kaynakları, şu ana kadar bu 30 mağaranın 7’sinin boşaltıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı’na, sahadaki gelişmeler hakkında düzenli bilgi akışı sağlanacak. Örgütün silah olduğu yönünde bir gelişme yaşanırsa, süreçle ilgili bir çerçeve yasası çıkarılacak.

ÇERÇEVE YASANIN İÇERİĞİ

AK Parti’nin hukukçuları, bağımsız ve geçici nitelikteki çerçeve yasada ‘Amaç, kapsam’ başlıklarının yanı sıra izleme ve teyit mekanizmasına dair düzenlemelerin yer alacağını belirtiyor. Ayrıca, suça karışmamış örgüt üyeleriyle ilgili de düzenlemelere yer verileceği ifade ediliyor. Bu yasa, ne kadar süreyle geçerli olacağına dair bir süre sınırına da sahip olacak.

YASADA DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ SÜREÇ

Örgütün silah bırakması ve hukuken varlığının sona erdiği sonucuna varıldıktan sonra, İnfaz Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki değişiklikler gündeme gelecek. İnfaz rejimindeki şartlı salıverme sürelerinin tartışılmasının ön planda olduğu kaydediliyor.

SUÇ İŞLEME POTANSİYELİ OLANLAR CEZAEVİNDE KALACAK

AK Parti yetkilileri, eşitlikçi bir infaz sistemi oluşturulması gerektiğini ifade ederek, toplumda infial yaratan suçlar dışında, diğer suç tipleri için infaz süresinin yarısının uygulanmasına dikkat edeceklerini ifade etti. Yapılacak düzenlemelerin ceza indirimi ya da af niteliğinde olamayacağını belirten yetkililer, “Cezasının yarısını cezaevinde çekene, bütün şartları yerine getirirse dışarıda infaz imkanı verilebilir. Ama gözlem kurullarının raporu ve infaz hakiminin kararı burada belirleyici olacak. Dışarıda suç işleme potansiyeli olanlar cezaevinde kalmaya devam edecek” açıklamasını yaptı. Öcalan ve benzeri durumdaki kişilerin şartlı salıverme hükümlerinden yararlanabilmesi için ise Ceza İnfaz Yasası’nın 107’nci maddesinin 16’ncı fıkrasının kaldırılması gerekecek.