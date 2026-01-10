Erdoğan Fenerbahçe’yi Süper Kupa Zaferinden Dolayı Tebrik Etti

erdogan-fenerbahce-yi-super-kupa-zaferinden-dolayi-tebrik-etti

2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler’in yönetimindeki müsabaka, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibini 2-0 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Domenico Tedesco idaresindeki Fenerbahçe, iki yarıda da bulduğu gollerle başarıya ulaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Süper Kupa’daki uzun süren hasretinin sona ermesini sağladı. Sarı-lacivertli ekip, bu organizasyonda en son 2014 yılında zafere ulaşmıştı. 2025’taki bu başarı ile birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’yı toplamda 10. kez müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final maçının ardından X platformu üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, “2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.