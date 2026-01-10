Erdoğan Fenerbahçe’yi Süper Kupa Zaferinden Dolayı Tebrik Etti

2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler’in yönetimindeki müsabaka, sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibini 2-0 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Domenico Tedesco idaresindeki Fenerbahçe, iki yarıda da bulduğu gollerle başarıya ulaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Süper Kupa’daki uzun süren hasretinin sona ermesini sağladı. Sarı-lacivertli ekip, bu organizasyonda en son 2014 yılında zafere ulaşmıştı. 2025’taki bu başarı ile birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’yı toplamda 10. kez müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, final maçının ardından X platformu üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, “2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.