Erdoğan: Filistin İçin Savaş Sürecek Ve Trump ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NETANYAHU’NUN YAPTIKLARI YANINA KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tepkisini dile getirerek, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde yapılan Filistin’e destek eylemini hatırlattı. “Filistin’i, Gazze’yi yalnız bırakmadık. Galata’da tarihi ana şahitlik ettik. Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. 7’den 70’e çok mazlumun ahını aldı.” ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilen görüşmelere de değinen Erdoğan, 5 Ocak Pazartesi günü Trump ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları ise şöyle oldu: “Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.” dedi.

MAZLUMLARIN AHI NETANYAHU’YA KALMAZ

Erdoğan, Netanyahu’nun yaptıklarının yanına kar kalmayacağını vurguladı ve “Çünkü 7’den 70’e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu’ya kar kalmaz.” şeklinde konuştu.

KONTEYNER YARDIMI ENGELLENİYOR

Cumhurbaşkanı, Filistin’e insani yardım olarak konteyner göndermek istediklerini, ancak müsaade edilmediğini belirtti. “Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.” ifadesini kullandı.

DİPLOMASİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Erdoğan, gerek Zelenski gerek Putin gerekse Trump ile görüşmelerine devam ettiğini aktararak, “Paris’te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump’la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, Filistin’deki konuları da görüşme fırsatımız olacak.” açıklamasında bulundu.

2026’DAN UMUTLUYUZ

Erdoğan, 2026’nın olumlu geçeceğine inandığını söyleyerek, “Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.” şeklinde konuştu.

DEPREM KONUTLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Son olarak Çevre Bakanlığı’nın deprem konutları ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.” ifadeleriyle projelerine dair bilgi verdi.