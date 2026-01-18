Erdoğan İle Şara Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suriye’deki mevcut durum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gündeme alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında, ikili ilişkiler ve Suriye’deki gelişmeler üzerinde duruldu. Erdoğan, Suriye’nin terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye için hem de bölge için önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik terörle mücadele ve diğer alanlarda sunduğu desteğin artarak devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’nin kararlılığı ve destekleyici tutumu ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve iki ülke ilişkileri ile Suriye'deki güncel durumu değerlendirdi.
