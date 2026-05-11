Erdoğan’ın Talimatıyla Yasa Dışı Bahis Operasyonu Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” diyerek ifade ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin çerçevesinde kritik bir gelişme yaşandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Yasa dışı kumar ve bahis ile yapılan kapsamlı mücadele hız kazanırken, 81 ilde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis oynamış olduğu belirlenen 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi ve bu kişilere ayrı ayrı para cezası uygulanacak.

MİLYONLARCA KULLANICI VERİSİ MERCEK ALTINA ALINDI

Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibinin ardından yasa dışı bahis sitelerinin veritabanları incelendi. Tam olarak 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi detaylı olarak gözden geçirildi. Yapılan analizler sonucunda T.C. kimlik numarası belirlenen 3 milyondan fazla kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif olarak işlem yaptığı saptandı. Ayrıca, para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 binden fazla para çekme hesabı da takibe alındı.

TANINMIŞ SPORCULAR VE KULÜP YÖNETİCİLERİ DE LİSTEDE

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biriyse, yasa dışı bahis oynayanların kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi arasında futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınan sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunda bilinen isimler de yer alıyor.

BU BİR İLK OLACAK

Belirlenen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemler yapılacak. 2026 yılı için ödenecek ceza miktarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişkenlik gösterecek. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar sayıdaki kişiye ilk kez ceza uygulanmış olacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadelenin önemine dair “İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.