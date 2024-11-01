Erdoğan, Irak Başbakanı ile Görüşmesine Devam Ediyor

ERDOĞAN VE SUDANİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geliyor. Görüşmenin ana gündem maddelerini ikili ilişkiler ve bölgesel konular oluşturuyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NİN ÖNEMİ

Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye’yi Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlayacak olan 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolunu içeriyor. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen bu proje, Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyip ortak fayda sağlayacak. 2005 yılında temelleri atılan bu projede somut adımlar atılmaya başlanıyor. Irak Başbakanı Şiya es-Sudani’nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında kalkınma projeleri konusunda bir anlayış birliği olduğunu gösteriyor. Erdoğan, bu projeyi önemseyerek şöyle söylüyor: “Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık.” Ayrıca bu projeyi bölgenin stratejik önemi olan bir girişim olarak tanımlıyor ve “Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir” ifadesini kullanıyor.

ORTA KORİDOR’UN ARTAN DEĞERİ

Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasının stratejik önemi her geçen gün artıyor. Türkiye’den başladığı belirtilen Orta Koridor, Kafkaslar üzerinden Hazar Denizi’ni geçerek Türkmenistan, Kazakistan, Orta Asya ve Çin’e ulaşma potansiyeline sahip. Bu hat, yıllık 600 milyar doları aşan ticaret trafiğinin merkezi oluyor. İkinci önemli koridorlar olan Kuzey ve Güney koridorları ise jeopolitik riskler içeren alanlar olarak değerlendiriliyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlık, Güney Koridoru’ndaki riskleri artırırken, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kuzey Koridoru’nu olumsuz etkiliyor. Bu durum, Orta Koridor’un stratejik önemini artırıyor.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NİN GELECEĞİ

Kalkınma Yolu Projesi, Orta Koridor’un değerine katkıda bulunması bekleniyor. Proje kapsamında Faw Limanı’nın inşası planlanıyor. Irak, 2005 yılında bu limanın bölgenin en büyük limanı olacağını duyurmuştu. Faw Limanı, 2024 yılı Eylül ayında ilk gemiyi ağırlamayı ve 2025 yılında tamamen açılmayı hedefliyor. Bu durum, limandan komşu ülkelere stratejik bir yol inşa etme ihtiyacını artırıyor. Liman faaliyete geçmediği takdirde işlevselliği sorgulanabilir hale gelebilir.