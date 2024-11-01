Erdoğan, Irak Başbakanı ile Kabul Edecek

RESEPSİYONUN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın yeni Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından kritik bir öneme sahip.

GÖRÜŞMENİN AMACI

Gerçekleşecek olan bu buluşmanın amacı, Türkiye ile Irak arasında çeşitli konularda iş birliğini güçlendirmek ve her iki tarafın da mevcut meselelerine dair çözümler üretmek. İki liderin bir araya gelmesi, bölgedeki güvenlik ve ekonomik iş birliklerini artıracak potansiyele sahip.