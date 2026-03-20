Erdoğan: İslam Dünyası Olarak Mücadele Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, İsrail’in sürdürdüğü saldırganlık ve ateşkes ihlalleri üzerine eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “İsrail haydutluğa devam ediyor” diyerek, İslam dünyası olarak karşılaştıkları tuzaklarla mücadele ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, Kuzey’de devam eden Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılına girdiğini hatırlatarak, Gazze’deki durum hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Mescid-i Aksa’yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi” sözleriyle durumu eleştirdi. Netanyahu’nun terörizminin küresel barışı tehdit etmeye devam ettiğini ve İran kaynaklı saldırıların da derinleştiğini ifade etti. Lübnan’da 1.000 kişinin hayatını kaybettiğini ve zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini vurguladı.

EN GÜÇLÜ DAYANIŞMA MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşlara selam gönderdi. Bayramın ülke ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Gazze ve benzeri bölgelerde bayramı hüzünle geçiren dostlarına, “Buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum” dedi. Zorlu günlerin geride bırakılacağına dair inancını paylaştı ve Ramazan ayını yardım ve dayanışma ruhuyla geçirdiklerini belirtti.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA BİR ARADA OLACAĞIZ

Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın kendilerine yakışır bir şekilde idrak edileceğini ifade ederek, yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin önemine değindi. Birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini vurguladı. Önceki gün Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yılını andıklarını hatırlatarak, o kahramanların fedakarlıklarına dikkat çekti. “İmanın, inancın, dayanışmanın ruhunu tüm dünyaya gösterdik” dedi ve tüm şehitleri yad etti.

ALLAH’IN HESABI HER ŞEYE GALİP GELECEK

Cumhurbaşkanı, tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulması için bayram boyunca ara verildiğini aktardı. Geçici sükunetin kalıcı hale gelmesi temennisinde bulundu. Ülkenin etkilenmemesi için gereken her şeyin yapılacağını vurgulayarak, “Milletimizin gönlü rahat olsun” dedi. Şer güçlerin bir hesabı varsa, “Allah’ın da bir hesabı vardır” ifadesiyle umut dolu sözler sarf etti. Hükümetin olayları dikkatle takip etmeye devam edeceği mesajını verdi.