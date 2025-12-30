Erdoğan: İsrail’in Somaliland’ı Tanıma Kararı Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin tarihsel, beşeri ve kültürel bağlara dayandığını dile getirdi. Erdoğan, 2026 yılında Somali ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılına ulaşacağını hatırlatarak, bu sağlam temel üzerinden ilişkileri geliştirmeye ve Somali’nin güvenlik ve istikrarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İLİŞKİLERDEKİ İYİLEŞMELER

Erdoğan, Somali’ye yönelik 2011’de başbakanlık döneminde gerçekleştirilen ziyareti sonrasında başlatılan insani yardım kampanyasına vurgu yaparak, “Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu” dedi. Erdoğan, Somali’nin uzun süredir mücadele ettiği zorluklara rağmen ciddi bir ilerleme kaydettiğini eklerken, terörle mücadeledeki desteklerini sürdürdüklerini, TÜRKSOM Askeri Eğitim Merkezi’nde Somali ulusal ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağlayarak bu süreci güçlendirdiklerini ifade etti.

ENERJİ VE İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, enerji işbirliğinin güçlendiğini belirterek, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali’de 9 ay süren araştırma faaliyetleri sırasında önemli bir başarı sağladığını aktardı. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlanmasının planlandığını dile getiren Erdoğan, Türk filomuzun iki yeni derin deniz sondaj gemisi ile büyüdüğünü ve böylece dünyanın dördüncü en büyük filosuna sahip olunduğunu ifade etti. Ayrıca, balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın da Somali’nin teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

UZAY TEKNOLOJİLERİ PROJESİ

Cumhurbaşkanı, Somali Cumhuriyeti ile uzay alanındaki işbirliğiyle ilgili bilgileri de paylaşarak, Somali’de bir uzay limanı kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Projenin ilk aşamasının proje tasarımı ile başladığını belirten Erdoğan, Türk Kızılay, TİKA ve AFAD gibi kuruluşların Somali’ye destek vermek için çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

SOMALİ’NİN BİRLİĞİNE DESTEK

Erdoğan, Somali’nin toprak bütünlüğünün korunmasının öncelikli mesele olduğunu belirterek, “İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı kabul edilemez” dedi. Bu süreçte, Somali’nin birliğine ve siyasi istikrarına destek vereceklerini ifade etti ve Somali halkının kardeşlik ruhuyla hareket edeceğine inandığını vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEPKİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını reddettiklerini açıkladı. Açıklamada, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirtildi. Yemen’deki son gelişmelere de değinen Kral, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğini koruma kararlılığını vurgulayarak, Yemen’deki gelişmelerin takip edileceğini dile getirdi.

YEMEN’DE GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ OPERASYONU

Yemen’de BAE destekli grup, Suudi Arabistan sınırlarına yönelen askeri hamleler gerçekleştirdi. Aden merkezli legitime Yemen hükümeti, BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE’nin Yemen’e gönderdiği askeri takviyeleri ulusal güvenlik tehlikesi olarak değerlendirdi ve 24 saat içinde birliklerini çekmeleri için BAE’ye çağrıda bulundu.