Erdoğan: Kendi Teknolojisini Üreten Türkiye Gerçeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”da yaptığı konuşmayla ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Artık kendi teknolojisini geliştirip ihraç eden bir Türkiye gerçeği var” diyerek, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimine vurgu yaptı.

KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE

Erdoğan, hâlâ bazı kişilerin bu gerçeği hazmetmekte zorlandığını belirterek, “Artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyoruz. Her alanda büyük atılım içindeyiz” dedi.

ENFLASYONDA GÜZEL SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon ile kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız” ifadelerini kullandı. Attıkları adımlarla mutfaktaki kiraların vatandaşların hayatına olumlu yansıyacağını söyleyerek, “Bölgemizdeki ve dünyadaki hadiselere bakıp umutsuzluğa kapılmayın” şeklinde uyarıda bulundu.

BÜYÜME ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamlarına da değinen Erdoğan, büyüme ve ihracatta rekor kırdıklarını, ülkenin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü duyurdu. Türkiye’nin gelişim sürecinin destanı gibi olduğunu vurgulayarak, “Ekonomimiz yüzde 3,7 büyüdü. İşsizlik 31 aydır tek hanede seyrediyor” dedi.

DOĞRULARIMIZ ŞİMDİ KONUŞULUYOR

Erdoğan, Davos’taki tartışmalara göndermede bulunarak, “Davos’ta haykırdıklarımızı şimdi onlar söylüyor” dedi. Doğruları dile getirmeleri sebebiyle kendilerine yöneltilen eleştirilerin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade eden Erdoğan, “Birileri olumsuzluk yaymaya çalışabilir, bunların hiçbirine aldırmayacağız” ifadelerini kullandı. Yeni fırsatların önlerinde belireceğini ve ülkenin küresel sistemdeki konumunu güçlendireceğini sözlerine ekledi.