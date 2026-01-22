MHP’den DEM Parti’ye Haddini Bil Uyarısı

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN’DAN DEM PARTİ’YE TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada DEM Parti ile yaşanan gerilim konusuna dikkat çekti. Yalçın, DEM Parti’nin siyasi faaliyetlerini “etnik ayrılıkçılık” olarak değerlendirdi ve partinin Kürt kimliği üzerinden yaptığı propagandanın halktan destek bulmadığını öne sürdü. Yalçın, DEM Parti’ye bu tavrından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

MHP’YE YÖNELİK SEVİYESİZ İFADELER

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın son dönemdeki açıklamalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi hedef alan diline de değinen Yalçın, bu üslubu “seviyesiz” olarak nitelendirdi. Yalçın, “Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

MHP’NİN TAVRI DEĞİŞMEYECEK

MHP’nin siyasi duruşundaki kararlılığa vurgu yapan Yalçın, partinin tavrının her şart altında devam edeceğini bildirdi. Yalçın, “MHP, ülkede ‘Son Mohikan’ da olsa sarsılmaz tavrını koruyacaktır” dedi. Yalçın, DEM Parti kanadından gelen eleştirilerin “kof bir propaganda” niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

DEM PARTİ’DEN CEVAP

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlemiş olduğu basın toplantısında Devlet Bahçeli’nin beyanatlarına yanıt verdi. Doğan, kendilerine yönelik eleştirilerin siyasi eleştiri sınırları içinde kalındığına işaret ederek, kullanılan dili reddettiklerini ifade etti.

“BARİŞTAN YANA DURUYORUZ”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “DEM Parti bir karar vermek durumundadır: PKK’nın kurucu önderinin yanında mı yoksa karşısında mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Nerede durduğumuz belli, barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz.” Doğan, ayrıca, “Bizim neyin yanında durduğumuz yıllardır verdiğimiz mücadeleyle açık. Bayrak konusunda konuşalım tabii ki.” değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞİKLİK GEREKİYOR

Doğan, Öcalan’ın özgür iletişim kurması açısından gereken koşulların sağlanması gerektiğini ifade ederek, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin tavrını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin tarihsel çatışmadan kurtulması gerektiğini ve bunun ancak güven ve adaletle sağlanabileceğini vurguladı.

SAVRULMA YOK

Öcalan’ın DEM heyetiyle yaptığı son görüşmede, 27 Şubat çağrısının önemine dikkat çektiğini belirten Doğan, “Herhangi bir yalpalanma, savrulma DEM Parti açısından söz konusu değil.” diye ekledi. Doğan, barış ve demokrasi için mücadele ettiklerini ve 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm gayretlerini gösterdiklerini sözlerine ekledi.