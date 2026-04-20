Erdoğan: Okul Saldırıları Üzerine Kritik Açıklamalarda Bulundu

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantı Beştepe’de saat 15.10’da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KABİNEDE OKUL SALDIRILARI GÜNDEMDE

Erdoğan, “Kabinede okul saldırılarını ele aldık. Millet olarak ailelerin hüznünü paylaşıyoruz. Yüreklerdeki yangının sönmeyeceğini biliyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere sabır diliyorum. Kahramanmaraş’taki menfur olaydaki yaralılardan 15’i taburcu edildi. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Saldırıların, hiçbir ihtimal dışlanmadan tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Erdoğan, “Her iki saldırganın dijital ayak izleri kısa sürede tespit edildi. Çok önemli sonuçlara ulaşıldı.” diyerek gelişmeleri aktardı. Ayrıca dijitalleşme ve küreselleşmenin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. “Dünyadaki benzer saldırılara bakıldığında bu saldırıların amacı infial oluşturmaktır. Failler toplumu terörize etmek istiyor.” şeklinde konuştu.

MİLLETİ TAHİR ETMEK SORUMSUZLUKTUR

Ana muhalefetin, acı olaylar üzerinden eleştirilerde bulunmasını eleştirerek, “Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur. Halkımız gerilim tuzağına düşmesin.” dedi.

OKUL GÜVENLİĞİ EN ÖNCELİKLİ KONULARDAN

Okul güvenliğinin önceliklerinin başında geldiğini dile getiren Erdoğan, “Bunda en küçük bir taviz söz konusu değildir. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır.” açıklamasında bulundu.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Dijital dünyanın aileleri etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, “Dünya artık eski dünya değil. Aileler, çocukların dijital arkadaşlarıyla ilişkisinden haberdar değil. Bazı sosyal medya platformlarının adeta kanalizasyona dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca aile iç iletişimin zayıflamasının çocukları tehditlere karşı kırılgan hale getirdiğini ifade etti.

ŞİDDETİ ÖZENDİREN YAPIMLARA DİKKAT

Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici bir biçimde gösterilmesinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapan Erdoğan, “Aileyi merkez alan iyiliği, merhameti teşvik eden yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor.” dedi. RTÜK ve diğer kurumlarla ekrandaki şiddet ve yozlaşmaya karşı kararlı bir mücadele içinde olduklarını belirtti.

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğünün getirileceğini dile getiren Erdoğan, “Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen ateşli silah sahiplerine verilecek cezayı artıracağız.” ifadesini kullandı. Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemelerin devreye gireceğini de sözlerine ekledi.

UMUTLA PARLAYAN GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüreği yaralı annelerimiz için bu ülkenin gözleri ışıl ışıl, umutla parlayan çocukları için inşallah bu sorunu büyümeden hal yoluna koyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.