İrfan Can Kahveci’den Kornerle Gelen Şahane Gol

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçta Kasımpaşa’nın golünü atan İrfan Can Kahveci, sahada nadir görülen bir korner golüne imza attı. Oyun sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken milli futbolcu, sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönüş hedefini duyurarak sarı-lacivertli takıma mesaj gönderdi.

KRİTİK MAÇTA “CAN SUYU” OLDU!

Kasımpaşa, Alanyaspor’u konuk ettiği maçta, 60. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle öne geçti. Tecrübeli futbolcu, köşe vuruşu sırasında topun başına geçerek doğrudan kaleye vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Bu gol, Kasımpaşa için sadece skor üstünlüğünü sağlamamakla kalmayıp, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı da oluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN HEM GOL HEM MESAJ! “GÖZÜM FENERBAHÇE’DE!”

Kasımpaşa forması ile Alanyaspor karşısında sergilediği üstün performansla ön plana çıkan İrfan Can Kahveci, maç bitiminde yaptığı açıklamalarla transfer dedikodularını alevlendirdi. Kornerden attığı etkileyici gol, taraftarları coşturdu ve milli futbolcunun sezon sonundaki hedefini net bir şekilde ortaya koymasını sağladı.

SAHANIN HER YERİNDE VARDI

Karşılaşma boyunca güçlü bir performans sergileyen Kahveci, sadece attığı gol ile değil, aynı zamanda mücadeleci duruşu ve teknik becerisiyle de göz doldurdu. 90 dakika sonunda elde ettiği istatistikler, maçtaki hakimiyetinin kanıtı oldu:

Gol: 1 (Kornerden direkt)

Çalım: 3/3 (%100 başarı)

İkili Mücadele: 9/13 kazanılan

Sahipsiz Top Kazanma: 7

İsabetli Şut: 2

Kilit Pas: 1