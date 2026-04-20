İrfan Can Kahveci’den Kornerle Gelen Şahane Gol

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçta Kasımpaşa’nın golünü atan İrfan Can Kahveci, sahada nadir görülen bir korner golüne imza attı. Oyun sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken milli futbolcu, sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönüş hedefini duyurarak sarı-lacivertli takıma mesaj gönderdi.

KRİTİK MAÇTA “CAN SUYU” OLDU!

Kasımpaşa, Alanyaspor’u konuk ettiği maçta, 60. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle öne geçti. Tecrübeli futbolcu, köşe vuruşu sırasında topun başına geçerek doğrudan kaleye vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Bu gol, Kasımpaşa için sadece skor üstünlüğünü sağlamamakla kalmayıp, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı da oluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN HEM GOL HEM MESAJ! “GÖZÜM FENERBAHÇE’DE!”

Kasımpaşa forması ile Alanyaspor karşısında sergilediği üstün performansla ön plana çıkan İrfan Can Kahveci, maç bitiminde yaptığı açıklamalarla transfer dedikodularını alevlendirdi. Kornerden attığı etkileyici gol, taraftarları coşturdu ve milli futbolcunun sezon sonundaki hedefini net bir şekilde ortaya koymasını sağladı.

SAHANIN HER YERİNDE VARDI

Karşılaşma boyunca güçlü bir performans sergileyen Kahveci, sadece attığı gol ile değil, aynı zamanda mücadeleci duruşu ve teknik becerisiyle de göz doldurdu. 90 dakika sonunda elde ettiği istatistikler, maçtaki hakimiyetinin kanıtı oldu:

Gol: 1 (Kornerden direkt)

Çalım: 3/3 (%100 başarı)

İkili Mücadele: 9/13 kazanılan

Sahipsiz Top Kazanma: 7

İsabetli Şut: 2

Kilit Pas: 1

Galatasaray’dan Uğurcan Çakır İçin Yeni Hamle

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi üzerine Başkan Dursun Özbek'in önemli bir karar aldığını duyurdu.
Erzurumspor Süper Lig’e Yükselmeyi Garantiledi

Erzurumspor, 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel İsyanı Büyüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kritik maçında Galatasaray'a 2-1 yenilirken, taraftarlar teknik direktör Volkan Demirel'e yoğun protestolarda bulundu.
Ankara’da Yunus Akgün’le Galatasaray Fırtınası Esti

Ankara'da oynanan maçta, Yunus Akgün, ilk yarıda 1 gol ve 1 asist yaparak Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bursaspor 1. Lig’e Yükselerek Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Bu galibiyetle hedeflerine ulaşmış oldu.