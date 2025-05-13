Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini açıkladı

PKK’NIN AÇIKLAMASINDAN SONRA GÖZLER KABİNEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündem maddesi, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi üzerinde bir yol haritası oldu. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık.” diyerek, PKK’nın silah bırakma kararını örgütün tüm uzantılarını kapsayan önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. “İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için, bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir.” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ TARİHİ BAŞARILARLA TANISTIRMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz doğru bildiğimiz yerde safa sağlam duruyoruz. Hep birlikte Türkiye’yi şahlandırarak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacağız.” diyerek, turizm alanında ilk çeyrek rakamlarının ekonomiyi desteklemesini umduğunu ifade etti. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, ön yargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüyoruz.” şeklinde güçlü bir mesaj verdi.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Erdoğan, terörün tamamen devre dışı kalmasının yeni bir dönem başlatacağını vurguladı. Siyasi alanın demokratik kapasitesinin güçlenmesi ile birlikte pek çok alanda yeni kapıların açılacağını belirtti. “Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan milletimiz ve memleketimiz olacak.” ifadelerini paylaşan Cumhurbaşkanı, devletin güvenliği ve ciddiyeti ile gerekli takibin yapılacağını söyledi.

POLİTİKADA İTTİFAKLA HAREKET EDİYORUZ

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileten Erdoğan, partinin terörsüz Türkiye çalışmaları konusundaki desteklerinin altını çizdi. Siyasi partilere ve medya mensuplarına da teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız.” dedi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEKİ GÜÇLÜ DURUŞ

Kabine toplantısında farklı konulara dair görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin kaotik bir atmosfer içinde ancak güvenli limanlar oluşturabileceğini vurguladı. Ayrıca, başta Pakistan olmak üzere dost ülkelerle ilişkilerin devam edeceğini, barışın ve istikrarın sağlanması için gereken çabaları gösterdiklerini açıkladı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede taviz vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, ekonomik rakamların olumlu yönde geliştiğine dikkat çekti. “Türkiye, 2024 yılında en fazla turist ağırlayan ilk dört ülke arasında yer aldı.” açıklamasıyla turizmdeki başarılarının altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin imajını güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.