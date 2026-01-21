Erdoğan Trump’ın Barış Kurulu Davetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecini yürütecek olan Barış Kurulu’nun kurucu üyeliği konusunda yaptığı teklife cevap verdi. Erdoğan, Türkiye’yi bu kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceğini belirtti.

BAHÇELİ’DEN STRATEJİK ÇAĞRI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Ocak’ta yapılan grup toplantısında barış çağrısı yapmış ve bu süreçte Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkan olması gerektiğini ifade etmişti. Bahçeli, “Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah’a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye’dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN GAZZE KURULU İÇİN DAVET

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze Kurulu’nun kurucu üyeliği teklifiyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren İletişim Başkanı Duran, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ‘Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan’ı destekleme kararı almıştır. Bu doğrultuda, Gazze’de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.