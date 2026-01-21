Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde Şok Gol Darbesi

galatasaray-a-sampiyonlar-liginde-sok-gol-darbesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞOK GOL !

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid’i kendi sahasında konuk etti. Maçın başlama düdüğünün ardından daha ilk dakikada yaşanan şok bir gol, ev sahibi ekibi geri düşürdü. Mücadelenin 4. dakikasında, Atletico Madrid’in geliştirdiği atakta, arka direğe yapılan mükemmel ortayı Giuliano Simeone kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

ATARİ SİMEONE’DEN!

Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone’nin oğlu Giuliano Simeone, takımı için büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, 8’li finale girmek adına kritik bir golle öne geçti. 2026 yılındaki ilk golünü İstanbul’da atan Simeone, daha önce de Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt ağlarını havalandırmıştı.

