Platin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

Değerli metaller arasında altından sonra platin de rekor fiyatlar kırmaya devam ediyor. Yılın başından bu yana değerli metallerde meydana gelen yükseliş dalgasına platin de katıldı. ABD’nin Grönland üzerindeki kontrol isteğinin artması ve yeni bir ticaret savaşının başlaması ihtimaliyle risk algısının küresel piyasalarda yükselmesi sonucunda güvenli varlıklara olan talep artıyor. Grönland ile ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemleri ve İran kaynaklı jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKALARI

Bu çerçevede, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceği beklentileri ve bağımsızlığına dair endişeler ile Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere yol açıyor. ABD Başkanı’nın Grönland ile ilgili tehditleri, dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetlerine yönelik geniş çaplı bir satış dalgası yaratırken, bu durum değerli metallerin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Küresel piyasalardaki artan risk algısıyla birlikte, altın ve gümüş fiyatlarındaki alış ağırlıklı seyir platin fiyatlarına da yansımış durumda.

ENDÜSTRİYEL TALEP VE ARZ SORUNLARI

Güçlü endüstriyel talep ve arzda yaşanan sıkıntılar, platin fiyatlarının ciddi yükseliş göstermesine yol açmıştır. Platin arzındaki daralma ve devam eden talep, metalin fiyatındaki yukarı yönlü hareketin destekleyici unsurlarından biri. Son yaşanan gelişmelerle birlikte platin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ancak bu seviyelerde uzun süre tutunamayan platin, şu an 2 bin 472 dolar civarında dengelenmiş durumda.

YATIRIMCILARA YÜZDE 20 KAZANÇ

Geçtiğimiz yılı 2 bin 54,55 dolardan kapatan platin, yılın başından bu yana yatırımcılarına yüzde 20’nin üzerinde kazanç sağladı.

FİYATLARDA OLUMLU ETKİLER

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı, platindeki yükselişin başlıca nedeninin faiz indirimleri ile 2026’da ekonomilerin toparlanmasını öngördüğünü belirtiyor. Uzak Doğu’da, özellikle Çin ekonomisinin toparlanma beklentileri üzerine de yorumda bulunarak, “Platin tarafında arz fazlaydı ama son dönemlerde burada da bir değişiklik görüyoruz. Arzda azalma yaşanıyor. Bunun en büyük nedeni, en büyük üreticilerden olan Güney Afrika’daki enerji sorunları ve sel baskınlarının madenlerde çalışmayı azaltması” diye ekliyor. Tüm bunlar, platin fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Ergezen, ayrıca otomotiv sektörünün Uzak Doğu’da oldukça güçlü olduğunu, bunun da hem platin hem de paladyum için talebi artırdığını ifade ediyor.