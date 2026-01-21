Galatasaray ve Atletico Madrid Berabere Kaldı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN

2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. hafta maçları oynanıyor. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, İspanyol ekip Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rumen hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Karşılaşma sonucunda Galatasaray, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

ATLETICO MADRID ÖNE GEÇİYOR

Müsabakanın ilk dakikalarında Atletico Madrid, 4. dakikada Giuliano Simeone’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, maçın erken döneminde konuk takımın avantaj sağladığını gösterdi.

GALATASARAY EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR

Galatasaray, 20. dakikada Marcos Llorente’nin kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi. Bu sonuç, sarı-kırmızılı ekip için moral kaynağı oldu.

PUAN DURUMU GÜNCELLENİYOR

Elde edilen beraberlik sonrası Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk beraberliğini alarak puanını 10’a yükseltti. Diğer yandan Atletico Madrid ise puanını 13’e çıkararak grup liderliği için iddiasını sürdürdü.

GALATASARAY’IN RAKİBİ MANCHESTER CITY

Galatasaray, önümüzdeki hafta ligde Fatih Karagümrük ile deplasmanda mücadele edecek. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında Manchester City deplasmanına gidecek.

SON HAFTA SONUÇLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki durumu, gelecek hafta oynanacak olan son hafta maçlarının ardından belirgin hale gelecek. Atletico Madrid ise gruptaki son haftasında Bodo/Glimt’i ağırlayacak.