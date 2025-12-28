Erdoğan ve Bahçeli Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

erdogan-ve-bahceli-depremzede-aileyi-ziyaret-etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay programı çerçevesinde 600 Konutlar Sitesi’nde depremzede Karakuş ailesinin yeni evine ziyarette bulundu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Ziyarete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakuş ailesiyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Ömer Karakuş, ailesiyle birlikte enkazdan kurtulduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etme hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Karakuş, “Burası şu an 600 Konutlar ve Temmuz ayında ben evime geçtim. Yaklaşık 6 aydır evimde oturuyorum. Evim çok güzel, çok konforlu. Rabbim devletimizden razı olsun. Bugün ağır bir misafirimiz vardı; devlet büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve bakanlarımız misafirimiz oldu. Doğal ve güzel bir sohbetti, unutulmayacak bir anı oldu bizler için. Kendisi bizleri çok onore etti. Rabbim hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin. Bana hayalin ne deselerdi, Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yerde oturup muhabbet etmek istiyorum derdim ve Rabbim gönlüme göre verdi. Rabbime şükürler olsun, gönlümden geçen gerçekleşti. Çok şükür evimize de geçtik, rabbimden daha ne isteyebilirim” dedi.

BEKLENMEDİK MISAFİR

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Esra Nur Karakuş, “Bugün ağır misafirlerimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bey misafirimiz oldu. Çok mutlu olduk. Yeni evimden çok memnunum, çok beğeniyorum. Evimde böyle bir misafir ağırlayacağım aklıma gelmezdi. Her şey güzel düşünülerek yapılmış. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk kahvesi ikram ettik” şeklinde konuştu.

