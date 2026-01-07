Erdoğan Ve Enver İbrahim’den 7 Anlaşma İmzalandı

Ankara’da önemli bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Beştepe’de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyuna bilgi verdi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim tarafından iki ülke arasında toplamda 7 anlaşma imzalandı. İmzaların ardından liderler, medya mensuplarına yönelik değerlendirmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Enver İbrahim, Türkiye ve Erdoğan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İbrahim, Erdoğan’ın İslam dünyasına liderlik ettiğini vurgulayarak, “Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN KARŞISINDA DURDUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Gazze konusundaki duruşunu ön plana çıkaran İbrahim, konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Spesifik olarak Filistin hususundan ve Gazze’den bahsettiniz. Bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiç bir şekilde önem verilmediği durumlarda, İsrail’in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyımı, sivil halkın hayatına zarar veren bu kıyımı, siz buna karşı durdunuz.”

SİZ BU ZULME UĞRAYANLARIN SESİ OLDUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem bölgesel hem de küresel etkisine dikkat çeken İbrahim, “Sizin bu konudaki inisiyatifinizde tabii ki hiç bir şekilde sorgulanamayan bu girişiminizde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Siz bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor ve bu kişiler dürüst ve güvenilir Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına güveniyorlar.” şeklinde konuştu.