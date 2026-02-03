Ereğli’de Kalp Kriziyle Hayatını Kaybeden Mert Günay

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde gerçekleşti. Evinde aniden fenalaşan Mert Necati Günay, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Günay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mert Necati Günay’ın Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay’ın oğlu olduğu ve bir yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeyken emekli edildiği öğrenildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Günay için Bölücek Mahallesi’nde askeri birliğin de katılımıyla saygı duruşunda bulunulan askeri bir tören gerçekleştirildi. Törenin ardından Bölücek Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Mert Necati Günay, son yolculuğuna uğurlandı.