Eren Elmalı Galatasaray’ı Öne Geçirdi

GALATASARAY’IN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. İlk yarının 36. dakikasında, Sane’nin ceza sahasındaki şutunun kaleciden dönmesiyle Eren Elmalı, bu fırsatı değerlendirdi ve Galatasaray’ı öne geçirdi.

İkinci yarının başında Leroy Sane’nin ortasında altıpasın içerisinde boş kalan Eren Elmalı, tekrar sahne aldı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 25 yaşındaki sol bek, Süper Lig’deki üçüncü maçında, ilk hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında attığı golle birlikte bu sezon toplamda 3 gol atmış oldu.

ÖNCEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray’dan önce Süper Lig’de 136 maça çıkan Eren Elmalı, bu süreçte yalnızca 1 gol atmayı başarmıştı. Ancak, bu sezon Galatasaray’da oynadığı 3 maçta 3 kez ağları sarstı. Bu durum, oyuncunun gelişimini ve yeteneklerini gözler önüne seriyor.

