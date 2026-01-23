Ergin Ataman’a İsrail’de Olaylı Tezahüratlar

EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında gerçekleşen karşılaşma, maç öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Panathinaikos ekibinin salon girişine ulaştığı sırada, bir grup İsrailli taraftar, takımın başantrenörü Ergin Ataman’a yönelik hakaret dolu tezahüratlarda bulundu.

TEZAHÜRATLA BAŞLADI

Otobüsten iner inmez hedef haline gelen Ataman, güvenlik önlemleri kapsamında hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü. Bu olaylar, karşılaşma öncesindeki atmosferi olumsuz yönde etkilerken, Maccabi Tel Aviv maçı 75-71’lik skorla kazanmayı başardı.

Maç sonrası, yaşanan gerginliği sert bir dille eleştiren Ergin Ataman, EuroLeague organizasyonuna ve tribünlerdeki tutumlara dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı: “Biz EuroLeague olarak, NBA ile rekabet halindeyiz. EuroLeague için ‘Avrupa’nın hatta dünyanın en iyi ligi’ diyorum. Ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10,000 kişi beni soyunma odamızın önünde bekleyip, 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şey NBA’de görmedim. Ben, EuroLeague ile NBA’i karşılaştırmaya devam ederim ama bu spor değil. Ben işimi yapıyorum. Ben, Maccabi Tel Aviv’i Play-Off’ta eleyerek Final-Four’a kaldım ve şampiyon oldum. Tek yaptığım şey buydu. Hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin bakalım.”

Ataman’ın bu açıklamaları, maçın kendisinden ziyade tribün olaylarının konuşulduğu bir gecede EuroLeague’de güvenlik ve sportmenlik konularını yeniden gündeme taşıdı.