Ergin Ataman: Irkçı Saldırılara Sosyal Medyada Yanıt Verdi

Ergin Ataman, Basketbol Avrupa Ligi’nin 21. haftasında oynanan Virtus Bologna karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki çalıştırıcı, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı ırkçı saldırılara dikkat çekerek, “Sosyal medyamda bazı insanlar sürekli olarak bana saldırıyor. Özellikle ülkemle ilgili yoğun olarak yapıyorlar. Türk olduğumu belirterek bana hakaret eden mesajlar gönderiyorlar. Türk olduğum için Yunanistan’dan ayrılmam gerektiğini söylüyorlar ve Panathinaikos için kötü olduğumu iddia ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

GURUR DUYDUĞUM TÜRKÜM

Türk kimliğiyle gurur duyduğunu vurgulayan Ataman, “Türk olmaktan onur duyuyorum fakat Yunanistan’ı, Atina’yı ve Panathinaikos’u da seviyorum. Burada başarmak için bulunduğumun bilincindeyim, bunun için mücadele ediyorum.” şeklinde konuştu. Kulüp olarak büyük hedeflere sahip olduklarını belirten deneyimli başantrenör, asla pes etmeyeceklerinin altını çizerek, “Maçın başında yumruğumu gösterdim çünkü her zaman birlikteyim. Taraftarlarımız, oyuncularımız, teknik ekibimiz ve kulübümüzle yakalanması gereken bir sinerji var. Hep birlikte büyük hedeflere ulaşmayı başaracağız.” dedi.