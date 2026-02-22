Ergin Ataman Yönetimindeki Panathinaikos’tan Yunanistan Kupası Zaferi

Basketbolda Yunanistan Kupası’nı Panathinaikos kazandı

Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos’u yenerek zafer elde etti. Heraklion Arena’da gerçekleşen mücadelenin ilk periyodu 17-17 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte 28 sayı atan Panathinaikos, soyunma odasına 45-29 avantajıyla girdi. Takımın başında bulunan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, milli oyuncu Cedi Osman’ın da forma giydiği bu maçta, üçüncü çeyrekte Olympiakos’un farkı kapatmasını engelledi ve final periyoduna 69-51’lik avantajla girdi.

DENGELİ PERİYOT

Son periyotta Olympiakos, daha etkili bir oyun sergilese de Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupayı kazandı. Böylece Panathinaikos, Yunanistan Kupası’nı art arda ikinci kez ve toplamda 22. kez müzesine götürmüş oldu.

KUPADA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Ergin Ataman, Panathinaikos’taki kariyerinde 4. kupasını kazanırken, finalde en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görülen isim ise Panathinaikos’un 15 sayı atan ABD’li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.