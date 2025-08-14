Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl

SGK’DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Milyonlarca çalışan, erken emeklilik konusunu araştırırken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sevindirici bir haber geldi. SGK, riskli ve yıpratıcı işlerde çalışan 45 meslek grubuna “yıpranma payı” kapsamında 5 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunacak. Bu yeni düzenleme ile pek çok çalışan, emekliliklerini normalden daha erken alabilecek.

YIPRANMA PAYI NEDİR?

Mevzuatta “fiilî hizmet süresi zammı” olarak tanımlanan yıpranma payı, çalışanların 1 yılda 12 ay yerine 15 veya 18 ay çalışmış sayılmasını sağlıyor. Bu durum, hem prim gün sayısını artırıyor hem de emeklilik yaşını öne çekiyor.

180 GÜN VE 90 GÜN AYRIMI

SGK, yapılan işin risk düzeyine göre iki farklı ek süre uyguluyor: 180 gün yıpranma hakkı; maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik, ceza infaz koruma memurları ve radyoaktif işlerde çalışanlar için geçerli. 90 gün yıpranma hakkı ise gazeteciler, TRT haber çalışanları, cam-çimento-döküm fabrikası personeli, termik santral işçileri, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları için uygulanıyor. 180 günlük grupta bulunanlar her yıl 6 ay, 90 günlük grupta bulunanlar ise her yıl 3 ay ek prim kazanıyor.