Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Bölgesel Enerji İş Birliği Çağrısı

ermenistan-basbakani-pasinyan-dan-bolgesel-enerji-is-birligi-cagrisi

DÜZENLEME İLE ENERJİ BİRLİĞİ VURGUSU

Düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji altyapısı ve ulaşım bağlantıları üzerine değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya’nın uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısı haline gelmesinin, tek bir bölgesel enerji alanı oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Paşinyan, “Ermenistan’ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu.” dedi. Enerji üretim kapasitelerinin ihtiyaçlarından fazla olduğunu belirten Paşinyan, bu durumun karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinin kapılarını araladığını dile getirdi. Ermenistan, daha geniş pazarlara erişim sağlamak için Azerbaycan’ın altyapısını kullanma isteğini vurgularken; Azerbaycan’ın da Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a ve diğer bölgelere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edeceğini bildirdi.

HIZLI YATIRIM YANITI BEKLENTİSİ

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içerisindeki bazı bölümlerinin onarımıyla ilgili olarak Rusya ile yazılı bir başvuruda bulunduklarını söyledi. “Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz.” ifadeleriyle süreci değerlendiren Paşinyan, Rusya ‘nın yatırım yapma isteği olmaması durumunda, bu kesimleri devralıp çalışmaları kendilerinin yürütebileceklerini açıkladı.

