Ernest Muçi’den Beşiktaş Paylaşımlarına Süpriz Silme

Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, sezon başında Trabzonspor’a kiralanmış ve yapılacak zorunlu satın alma opsiyonuyla takıma katılmıştı. Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Muçi, bu süreçte takıma 13 gol ve 4 asistlik bir katkı yaparak dikkat çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK

Arnavut futbolcu, Beşiktaş’ta geçirdiği döneme ait birçok sosyal medya paylaşımını silerek dikkat çekti. Muçi, özellikle bordo-mavili takıma karşı oynanan Süper Kupa finaline ait görüntüleri de kaldırmışken, sadece iki Beşiktaş fotoğrafını profilinde bıraktı.

Diğer yandan, Trabzonspor, Muçi’nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş’a 5 taksit içinde toplam 8.5 milyon euro ödeme yapacağı bilgisini aktardı. Trabzonspor, Muçi transferine yönelik olarak “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.’ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.’ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir” açıklaması yaptı.