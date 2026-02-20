Ernest Muçi’den Beşiktaş Paylaşımlarına Süpriz Silme

ernest-muci-den-besiktas-paylasimlarina-supriz-silme

Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, sezon başında Trabzonspor’a kiralanmış ve yapılacak zorunlu satın alma opsiyonuyla takıma katılmıştı. Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Muçi, bu süreçte takıma 13 gol ve 4 asistlik bir katkı yaparak dikkat çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK

Arnavut futbolcu, Beşiktaş’ta geçirdiği döneme ait birçok sosyal medya paylaşımını silerek dikkat çekti. Muçi, özellikle bordo-mavili takıma karşı oynanan Süper Kupa finaline ait görüntüleri de kaldırmışken, sadece iki Beşiktaş fotoğrafını profilinde bıraktı.

Diğer yandan, Trabzonspor, Muçi’nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş’a 5 taksit içinde toplam 8.5 milyon euro ödeme yapacağı bilgisini aktardı. Trabzonspor, Muçi transferine yönelik olarak “Profesyonel futbolcu Ernest Muçi’nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.’ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.’ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir” açıklaması yaptı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taliban’ın Yeni Ceza Yasası Sosyal Statüye Göre Değişiyor

Taliban'ın uygulamaya koyduğu yeni ceza kanunu, kocalara eşlerini ve çocuklarını fiziken cezalandırma hakkı tanırken, dini alimlere de geniş yetkiler veriyor.
Gündem

Asos Kurucu Ortağı Quentin Griffiths’in Ölümü Açıklığa Kavuşmadı

Asos'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'daki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün, eski eşiyle yaşadığı sorunlardan sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Gündem

Taksi Sektöründe Vergi Dönüşümü Endişeleri Artıyor

Ticari taksi plaka sahipleri, artan vergi yükü ve plaka fiyatlarının düşmesi nedeniyle endişeli. Sektör temsilcileri vergi indirimleri için Ankara ile görüşmeler yapıyor.
Gündem

Mauro Meluso’dan Victor Osimhen’e Tepki Açıklaması

Napoli'nin eski sportif direktörü Meluso, Victor Osimhen'in "Napoli'de köpek gibi davrandılar" sözlerine yanıt vererek, ırkçılık suçlamalarının haksız olduğunu belirtti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilincinin Vatan Bilinci Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemre Vakfı'nın tanıtımında yaptığı konuşmada, çevre koruma ve afetlere hazırlığın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak siyasi ayrımcılığa yer olmadığını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.