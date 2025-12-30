Erol Dündar Duyurdu: Yeni Sigara Zammı Geliyor

erol-dundar-duyurdu-yeni-sigara-zammi-geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna daha zam yapıldığını bildirdi.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Dündar, birkaç gün önce ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam uygulandığını duyurduktan sonra, başka bir sigara grubuna da aynı miktarda 5 TL’lik zam geldiğini açıkladı.

5 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni zam ile birlikte söz konusu grubun en düşük fiyatlı sigarası 90 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 95 TL’ye yükseldi. Yapılan zamlar 5 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

