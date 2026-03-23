Erol Köse Hayatını Kaybetti: Olayın Nedeni Araştırılıyor

ÜNLÜ YAPIMCI EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü yapımcı Erol Köse, hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’ndan 16. kattan düşen Köse’nin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet olup olmadığının tespit edilmesi için yapılacak incelemelerin sonuçları bekleniyor.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Ferhat Güzel gibi isimlerin ilk albümlerine imza atan bir yapımcıydı. Asker emeklisi bir baba ile annenin çocuğu olarak Elâzığ’da dünyaya geldi. Altı yaşında ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alırken, müzik sektörüne giriş yaptı. İlk sınıf döneminde derslerin kendisine kolay gelmesi nedeniyle bir arkadaşıyla birlikte Amerikan Kültür’de dans kursuna başladığı öğrenildi. Bu süreçte Erşan Başbuğ ile tanışarak, “Sen Şarlo’ya benziyorsun, bir şov hazırlayalım seninle.” sözleriyle şov dünyasına adım atmış oldu. Bu şekilde, Komedi Dans Üçlüsü ortaya çıktı.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ

Komedi Dans Üçlüsü, Erol Köse’nin yanı sıra Hakan Rullas ve Murat Akkaya’dan oluşmaktaydı. Üçlü, çeşitli şarkılardan alıntılar yaparak sahne şovları düzenliyordu. Şovun TRT ekranlarında yayınlanması sonrası grup, izleyicilerden büyük ilgi görmeye başladı; İstanbul’daki gazinolar da gruba yönelmeye başladı. Bu gelişme üzerine, Köse dışındaki grup üyeleri okulu terk etti. Ancak Köse, eğitimine devam etme kararı aldığını ve bunun aileye verdiği bir söz olduğunu dile getirdi. Daha sonra grup üyeleri, Komedi Dans Üçlüsü adıyla İstanbul’a geçiş yaptı. Sekiz yıl boyunca aktif kalan grup, zamanla dağıldı. Erol Köse, grubun sona ermesinin ardından, 2000’li yıllarda yapımcılık kariyerine yoğunlaşarak Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en gözde sanatçılarıyla birçok projeye imza attı. Erol Köse’nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adlı bir kızı bulunmaktadır.