Erol Köse’nin Ölümünde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı

MÜZİK YAPIMCUSU EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Müzik yapımcısı ve televizyon programcısı Erol Köse, İstanbul Maslak’taki dairesinden düşerek yaşamını yitirdi. Uzun yıllar magazin dünyasında önemli bir figür olan Köse’nin beklenmedik ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

OLAY YERİNDE ELLER KOLLARDA

Köse’nin hayatını kaybettiği olay, Maslak’taki 16. katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapmış oldukları incelemede Köse’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARDIMCISINA MISAFİRİ OLDUĞUNU İLETTİ

Erol Köse’nin vefatından kısa bir süre önce evdeki yardımcısına, “Sen evden çık, benim misafirim gelecek” şeklinde bir ifade kullandığı öğrenildi. Yardımcısının evden ayrılmasının ardından yaklaşık 20 dakika içinde talihsiz olayın gerçekleştiği belirtildi.

Gündem

