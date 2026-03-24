Erol Köse’nin Ölümüyle İlgili Şüpheli Detaylar Ortaya Çıktı

Türkiye Erol Köse’nin vefatını konuşuyor. Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’ndaki evinin 16. katından düşen Köse’nin ölümü, intihar ihtimali üzerinde durulmasıyla araştırılıyor.

İNTİHAR İHTİMALI ÜZERİNDE DURULUYOR

Köse’nin balkonunda bir sandalyenin üzerine yerleştirilmiş tabure tespit edildi. Bildirildiğine göre, Köse’nin bu taburenin üstüne çıkarak intihar ettiği üzerine spekülasyonlar bulunuyor.

SON SÖZLERİ KONU OLDU

61 yaşında yaşamını yitiren Erol Köse’nin son sözleri de kamuoyunu meşgul etti. Köse’nin yardımcısı resepsiyona gelerek onunla görüşmek istemiş, Köse ise “Beklesin, ben geliyorum” diyerek bekletmiş. Bir süre sonra hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

ESER HAKLARINI KIZINA DEVRETTİ

Erol Köse’nin kızı Dijyan, babasının ölümü sonrası gündeme geldi. Yaşar İpek yaptığı açıklamada, “Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)’den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş.” şeklinde bilgi verdi.

ERO KÖSE HAKKINDA

Erol Köse, 1965 yılında Ankara’da dünyaya gelen Türk müzik yapımcısı, eski pop şarkıcısı ve televizyon yorumcusuydu. Tıp eğitimi almasına rağmen müzik alanında kariyer yapmayı tercih eden Köse, 1990’lı yıllarda çıkardığı pop şarkılarıyla tanındı ve Köse Production aracılığıyla birçok sanatçının albümüne imza atarak yapımcılık alanında öne çıktı. Ayrıca magazin programları ve televizyon projelerinde yorumcu olarak da sıkça yer aldı.