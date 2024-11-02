Ertelemelerle Borç Yapılandırma Süreci Uzatıldı

DEPREMLERİN YARALARINI SARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

12 ili etkileyen büyük depremlerin etkileri giderilmeye çalışılırken, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki mükelleflerin başvuru ile ödeme süreleri uzatıldı. Bu illerdeki mücbir sebep durumu göz önünde bulundurularak bazı alacakların yapılandırılması ve taksit ödeme süreçleri yeniden düzenlendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI YAYIMLANDI

Gaziantep iline bağlı Islahiye ve Nurdağı ilçeleri için de geçerli olan bu karar, 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenecek taksitlerin süresini maksimum 12 ay artırıyor. Eğer taksit sayısı on ikiye aşarsa, fazladan olan taksitler on ikinci taksitle beraber ödenecek.