Erzincan’da Yangın Olayı: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Yangın Erzincan’da Çıktı

Erzincan’da Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk ile birlikte toplamda 8 kişi, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eriştirildi. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı.