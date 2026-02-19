Erzincan’da Yangın Olayı: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

erzincan-da-yangin-olayi-8-kisi-dumandan-etkilendi

Yangın Erzincan’da Çıktı

Erzincan’da Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENENLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk ile birlikte toplamda 8 kişi, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eriştirildi. Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Savaşma Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini vurgulayarak, dayatma durumunda direneceklerini belirtti. Savaşın bir kenara bırakılması gerektiğine inandığını ifade etti.
Gündem

Hakan Taşıyan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Yapıyor

Kalp krizi şüphesi nedeniyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, sağlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda takipçilerine iyi olduğunu duyurdu.
Gündem

İzmir’de Uyuşturucu Operasyonunda 105 Bin 270 Ecza Yakalandı

Gaziemir'de gerçekleştirilen operasyonda 105 bin 270 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Gündem

Hatay’da FETÖ Hükümlüsü İki Firari Yakalandı

Hatay'da FETÖ ile bağlantılı olarak aranan B.T. ve S.K. polis operasyonda yakalandı. Şahısların hapis cezasıyla gıyaben yargılandıkları öğrenildi.
Gündem

Kayseri’deki Ortaokulda Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga

Kayseri'deki bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı ve tedaviye alındı; başka bir öğrenci gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.