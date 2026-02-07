Erzincan Depremi Uzmanlardan Olumsuz Değerlendirmeler Alıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin ardından uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geldi.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMIN BELİRTİSİ DEĞİL

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, yaptığı değerlendirmede, “Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4.9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur. Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir. Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir” dedi. Ercan, Kemah çevresindeki yapılaşmanın bu büyüklükteki bir depremin, köy damları ve yığma taş evler dışında hasar oluşturmayacağını gösterdiğini belirtti.

YIKICI OLMAZ

Kuzey Anadolu Kırığı’ndaki gerilmenin süreceğine değinen Ercan, “Kemah kesiminde depremin yıkıcılık eşik değeri M6.3’den sonra başlar” şeklinde konuştu. Ercan, “Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı. Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi” ifadesini vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ DEPREMİ UNUTMAYIN

Ercan, açıklamasında 1939 Erzincan depremini hatırlatarak, “Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7.9 Erzincan depremini unutma” dedi. Güçlü ekonomi ve yönetimlerin deprem güvenliği için önemi üzerinde durdu.

YEDİSU FAYI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yedisu Fayı ile ilgili sorulara yanıt veren Ercan, “Doğal olarak 6.0-7.1 arası üretebilir. Sağlam yerde sağlam yapınız varsa sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

KİRALIK YERİ ÖNEMLİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, depremin meydana geldiği noktanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Görür, kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu zonunda depremlerin beklendiğini ve “Bu deprem o segmana yakın” yorumunu yaptı.

BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ DEĞİL

Prof. Dr. Osman Bektaş değerlendirmesinde, “Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin Doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz” ifadelerini kullandı.