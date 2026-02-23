Erzurum’da 11 Araçlı Zincirleme Kaza: 20 Yaralı

erzurum-da-11-aracli-zincirleme-kaza-20-yarali

KAZA, SİS VE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Sabah saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımı yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışı, yolu kaygan hale getirirken, Erzurum istikametine seyir halinde olan 73 DV 258 plakalı TIR kaydı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR’ın ön kısmı ters döndü. Aynı yönde ilerleyen 34 DGD 651 plakalı yolcu otobüsü, duramayarak ters dönen TIR’a çarptı. Kazaya, yolda bulunan toplam 11 araç da karıştı.

KAZA İÇİN ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen ihbar yapılarak bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personeli, araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahalelerini yaparak, ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere sevk etti.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Erzurum-Erzincan kara yolunun çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Kaza yerinde ekipler, otobüs sürücüsünü kurtarmak için yoğun bir çalışma içine girdi. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak ambulansla hastaneye ulaştırdı. Kazada yaralanan 20 kişi, Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya karışan araçların kaldırılması için de çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

