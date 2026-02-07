Erzurum’da Cip ve TIR Çarpıştı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum’da TIR ile çarpışan cipte 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi civarında gerçekleşti. Erzurum yönünde sefer halinde olan Ramazan Katılmış yönetimindeki 41 BZ 206 plakalı cip, bilinmeyen bir sebepten dolayı karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin yaptığı ihbar sonrası kazanın olduğu yere polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Demir yığınına dönen cipte sürücü Ramazan Katılmış ile birlikte Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZELER MORGUN YOLUNU TUTTU

Hayatını kaybeden bu dört kişinin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra kaza yerinde gerçekleştirilen inceleme neticesinde otopsi için morga götürüldü. Ayrıca, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili süreç devam ediyor.